29 Şubat 2020 Cumartesi12:47 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 12:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde yaptığı toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile mültecilerle ilgili yaptıkları görüşmeyi de paylaştı.

ERDOĞAN'DAN MERKEL'E YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ ANLATTI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkel ile aralarında mültecilerle ilgili geçen diyaloğu şu şekilde anlattı;

25 metrekare, 30 metrekarelik briket barınaklarla onları orada iskân etmek istedik. Merkel'e dedim ki, bak böyle bir durum var. Sizin bana verilmiş sözleriniz vardı. Şuraya gelin destek verin yapalım dedim. Söyleye söyleye en fazla 25 milyon avro ben de vereyim dedim. Sonra Kızılhaç'a vereceğini, oradan da Kızılay'a aktarılacağını söyledi. Dediler ki, bu rakam BM Mülteciler Başkomiserliği'ne gitmek durumundadır. Oradan Kızılhaç'a sonra Kızılay'a gidecek. Tabi böyle bir şey olmadı.

Aradım Şansölye'yi. Dedi ki para hazır. Paranız buraya gelmiyor dedim. Gönderecekseniz bu parayı direkt bize gönderin, ya da ben mültecileri size göndereyim ve 100 milyon Euro göndereyim dedim.

Güvenmek mümkün değil. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mahkûmuz. Rabbim bereketini versin inşallah. Bu işleri de böyle yürütüyoruz, yürüteceğiz.

Yeni bir göç dalgasını kaldıracak durumda değiliz. Ayrıca milyonlarca insanı rejimin insafına terk edecek değiliz. Biz oraya Esed'in davetlisi olarak değil Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı tamam bu iş bitti demeden bizim oradan çıkma niyetimiz de yok.

18 BİN KİŞİ GEÇTİ, KAPILARI KAPATMAYACAĞIZ

Başkan Erdoğan, "Aylar önce eğer 'bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız' demiştik. Biz de dün kapıları açtık. Bu sabah itibariyle kapıları zorlayıp geçenlerin sayısı 18 bin oldu, bugünde 20-25 bin olur herhalde. Biz bu süreçte bu kapıları kapatmayacağız. Avrupa sözünde durması gerekiyor. Biz bu kadar mülteciye bakmak zorunda değiliz" diye konuştu.