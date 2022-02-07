Gönül coğrafyası kampı sona erdi

7 Şubat 2022 Pazartesi 11:13 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:13

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu koordinasyonunda düzenlenen kamp 5 gün sürdü. Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun ve Sivas'tan gelen yerli ve yabancı 150 öğrenci, kamp boyunca seminerler, şehir gezileri, turnuvalar ve bilgi yarışmalarına katıldı. Misafir öğrenciler, şehit yakınları ve gazilere ziyaretler de düzenledi.



Kampa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın yanı sıra Necip Karakaya, Nuh Albayrak, Derya Yanık, Metin Ayvazoğlu, Prof. Dr. Metin Aksoy, Nurullah Genç ve Sinan Aksu gibi değerli akademisyenler, yazarlar ve gazeteciler katıldı.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette, dünyada her şeyin doğal bir denge içerisinde yaratıldığına dikkat çekerek, "Bugün şayet mağdur olan, acı çeken insanlar varsa bunun büyük ölçüde müsebbibi yine insanlardır" dedi.

"Nitekim bazı büyük devletler, insanları daha fazla sömürmek ve daha fazla öldürmek için gelişmeye çalışmıştır ve geliştikçe daha çok ölüm kusan silahlar ve daha fazla mağdur üretmiştir" diyen Albayrak şunları söyledi:

"İşte böyle bir dünyada Allahü teala, kötülerin bozduğu düzeni tamir etmeye ve insanların mağduriyetini gidermeye de Türk devlet ve milletini vesile kılmıştır. Bugün kamu kurumlarımızın ve milletimizin desteğiyle faaliyet gösteren vakıf ve derneklerimizin, hiçbir fark gözetmeden bütün insanlık için yürüttüğü insanî faaliyetler tahayyüllerin ötesine ulaşmıştır. Bazı insanlar anlamamak için dirense de bu hizmetler aynı zamanda milletimizin geleceği için de çok önemlidir. Osmanlı atalarımızın İrlanda'ya kadar uzanan iyilikleri nasıl 75 yıl sonra Lozan'da karşımıza çıkmışsa, bugün bütün dünyaya yayılan insanî hizmetlerimizin nice güzelliklerini de torunlarımızın görecek ve bizimle gurur duyacaktır." ifadelerini kullandı.