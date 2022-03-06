6 Mart 2022 Pazar 10:55 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 10:55

Gönül Dağı 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterinin ölüp ölmeyeceği, son bölümü izleyenler tarafından merak ediliyor. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Sefer karakterini Ferdi Sancar canlandırıyor. Peki Gönül Dağı Sefer ölecek mi? Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar diziden ayrılıyor mu? İşte Gönül Dağı 55. bölüm fragmanı...

GÖNÜL DAĞI SEFER ÖLECEK Mİ?

Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar'ın ameliyat esnasında kalbi durdu. Bu gelişme sonrası Gönül Dağı Sefer'in ölüp ölmeyeceği merak edildi. Dzinin yapımcısı, Sefer hakkında açıklama yaptı.

FERDİ SANCAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sosyal medyada diziden ayrılacağı konuşulan Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar hakkında yapılan yorumlara dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'den de cevap geldi.

Ferhat Eşsiz Sefer karakterinin diziden ayrılmayacağını belirtti ve "Sefer bizim kırmızı çizgimiz! Garibi yalnız bırakmayız, acılarının üstesinden geleceğiz İnşaallah" şeklinde konuştu.

GÖNÜL DAĞI 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Doktor Kenan, Sefer'e "Maalesef bir tümör beyninin şu bölgesine yerleşmiş." demişti. Bununla birlikte Sefer'in beyninde tümör olduğu ortaya çıkmıştı.

Gönül Dağı'nın son bölümünde Sefer'in ameliyat günü yaklaştıkça Zahide'nin içindeki korku da büyümektedir. Zorlu bir ameliyat olacağı herkes tarafından duyulurken, tüm aile yine el eledir.

Ameliyat öncesi yaşanan sürpriz, bir gelişme, işlerin iyice zorlaşmasına neden olurken, ameliyat bittiğinde Sefer'i nasıl bir son beklemektedir.