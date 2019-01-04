Gönül Yazar son dakika öldü mü ne oldu? Gönül Yazar kimdir nereli kaç yaşında

Sanat dünyasında 'felaket tellalı' olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay, ‘Taş Bebek’ lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar’ın Amerika’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, 2019 yılının ilk kötü haberini duyurdu. Onur Akay, usta sanatçı Gönül Yazar’ın Amerika’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve günlerdir ateşler içinde tedavi gördüğünü açıkladı. Gönül Yazar, 12 Ağustos 1940'da İzmir'de dünyaya geldi. Sanat hayatına, "Ege Ses Kraliçesi Yarışması"nı kazanarak başladı. Necdet Yazar'la evlenmesinin ardından Ankara Radyosu'na girdi. Burada; Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli isimlerle çalışma fırsatı oldu. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı 1960 yapımı "Taş Bebek" filmindeki rolüyle büyük beğeni topladı.

''GÜNLERDİR TEDAVİ GÖRÜYOR''

Onur Akay, “Yeni yıla girmeden 4 gün önce Amerika’ya giden efsane sanatçımız Gönül Yazar, Amerika’da rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Günlerdir ateşler içinde tedavi gören ve yeni yıla Amerika’da hasta yatağında giren Gönül Yazar’a acil şifalar, yeni yılda sağlık ve mutluluklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR

Ayrıca Gönül Yazar’ın uzun süredir sağlık problemleri yaşadığını da duyuran Onur Akay, Yazar’ın daha önce ise banyoda kayarak düştüğünü açıkladı. Akay, “Gönül Yazar, daha önce ise banyoda kayarak düştü. Menisküs yırtığı teşhisi konan değerli sanatçımız, uzun süredir iyileşemedi ve şiddetli ağrılardan dolayı yürümekte zorluk çekiyordu.” açıklamasını yaparak, Gönül Yazar’la sahnede çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.

GÖNÜL YAZAR KİMDİR?

Gönül Yazar, 12 Ağustos 1940'da İzmir'de dünyaya geldi. Sanat hayatına, "Ege Ses Kraliçesi Yarışması"nı kazanarak başladı. Necdet Yazar'la evlenmesinin ardından Ankara Radyosu'na girdi. Burada; Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli isimlerle çalışma fırsatı oldu. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı 1960 yapımı "Taş Bebek" filmindeki rolüyle büyük beğeni topladı.

Müzik dünyasına adımını, 1962 yılında, ilk kaydı olan "Bak Bir Varmış/ Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği ile yaptı. İlk 45'liğini ise 1965'te "Kelebeğim/ Hayran Olurum Aşkı Bilene" adıyla çıkardı. Sahne ve kamera'nın yanı sıra, Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği "Papazlar Trafiği" isimli bir İngiliz piyesinde, Gülriz Sururi ve Adile Naşit gibi büyük ustalarla aynı sahneyi paylaşarak tiyatro sahnesinden de sevenlerine seslendi. Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı "Taş Bebek" ve 1989 yılında yayınladığı "Gönül'den Gönüllere" albümleri oldukça beğenildi. Sanat hayatı boyunca, onlarca filmde yer almış ve bir çok albüme imza atmış olan Gönül Yazar, günümüzde NTV'de yayınlanan "10 Kadın" adlı programda yer aldı.