Gönül Yazar son dakika öldü mü ne oldu? Gönül Yazar kimdir nereli kaç yaşında
Gönül Yazar son dakika öldü mü haberi sevenlerini telaşlandırdı. Hayranları Gönül Yazar'ın durumunu merak ediyor. Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, 2019 yılının ilk kötü haberini duyurdu. Onur Akay, usta sanatçı Gönül Yazar’ın Amerika’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve günlerdir ateşler içinde tedavi gördüğünü açıkladı. Peki Gönül Yazar kimdir nereli kaç yaşında? İşte tüm detaylar
Sanat dünyasında 'felaket tellalı' olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay, ‘Taş Bebek’ lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar’ın Amerika’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, 2019 yılının ilk kötü haberini duyurdu. Onur Akay, usta sanatçı Gönül Yazar’ın Amerika’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve günlerdir ateşler içinde tedavi gördüğünü açıkladı. Gönül Yazar, 12 Ağustos 1940'da İzmir'de dünyaya geldi. Sanat hayatına, "Ege Ses Kraliçesi Yarışması"nı kazanarak başladı. Necdet Yazar'la evlenmesinin ardından Ankara Radyosu'na girdi. Burada; Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli isimlerle çalışma fırsatı oldu. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı 1960 yapımı "Taş Bebek" filmindeki rolüyle büyük beğeni topladı.
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