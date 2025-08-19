İSTANBUL 29°C / 21°C
  Gönüllü dönüşler hızlandı: Adana'dan 691 Suriyeli daha ülkelerine uğurlandı
Güncel

Gönüllü dönüşler hızlandı: Adana'dan 691 Suriyeli daha ülkelerine uğurlandı

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından gönüllü olarak vatanlarına dönmeye devam ediyor. Adana'da işlemleri tamamlanan 691 kişi daha sınır kapılarına uğurlandı.

19 Ağustos 2025 Salı 18:13
Gönüllü dönüşler hızlandı: Adana'dan 691 Suriyeli daha ülkelerine uğurlandı
Adana'da ülkelerine geri dönmek isteyen Suriyeliler, Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'ne başvuruyor.

Valilik ile Göç İdaresi İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde merkezde işlemleri tamamlanan Suriyeliler, otobüslerle sınır kapılarının bulunduğu illere gönderiliyor.

Bu kapsamda Adana'da işlemleri tamamlanan 691 Suriyeli daha otobüslerle sınır kapılarına uğurlandı.

Suriyelilerden Ammar Rezzuk (35), gazetecilere, 14 yıldan bu yana Adana'da olduğunu ve ülkesini çok özlediğini söyledi.

Türk halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Rezzuk, "Yıllardır bizi ağırladınız, hizmette kusur etmediniz, bunun için çok teşekkür ederiz. Şu an savaş bittiği için artık vatanımıza dönmek istiyoruz. Artık yeter, biz de vatanımızı özledik. Bu yüzden gönüllü geri dönüş yapıyoruz." dedi.

Muhammed El Selami (34) de ülkesine döneceği için mutlu olduğunu belirterek, "10 yıldır burada yaşıyoruz. Çok üzgünüz, ama inşallah daha sonra misafir olarak yine buraya geliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

