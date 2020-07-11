İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2020 Cumartesi / 20 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gönüllü gençlerden '4 Günde 44 Bisikletli Gönüllü Gençle 44 Bin Maske Dağıtım' projesi
Güncel

Gönüllü gençlerden '4 Günde 44 Bisikletli Gönüllü Gençle 44 Bin Maske Dağıtım' projesi

Malatya'da 44 gönüllü genç, bisikletleriyle dört günde 44 bin maske dağıttı. Proje, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 6 Temmuz'da kente yapmış olduğu ziyaret sırasında başlatılmıştı.

AA11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:19 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:19
ABONE OL

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce oluşturulan "4 Günde 44 Bisikletli Gönüllü Gençle 44 Bin Maske Dağıtım" projesi kapsamında kent genelinde pedal çeviren gönüllü gençler, maskeleri vatandaşlara ulaştırdı.

Gençlik Merkezlerine giden gençlerden oluşan gönüllüler, maskeleri ulaştırdıkları kişilerle sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etti; hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.

Proje, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 6 Temmuz'da kente yapmış olduğu ziyaret sırasında başlatılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.