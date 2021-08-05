'Gönüllü' maskesi takan provokatörler, yangın bölgesine akın ediyor

5 Ağustos 2021 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 14:49

Türkiye'de son 9 gün içinde 38 ilde çıkan yangınlarla mücadelede, devletin tüm kurumları adeta seferber oldu. Çıkan 192 yangına 51 helikopter, 20 uçak 850 arazöz, yüzlerce iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahale sonucu 180'i kontrol altına alınırken, 5 ilde 12 yangınla mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Fondaş medya ve bazı sosyal medya provokatörleri, devletin çabalarını karalamaya çalışırken, gelen son bilgilere göre bazı provokatörlerin yangın bölgelerine gittiği bildiriliyor.

Yangınla mücadele eden ekipleri provoke eden, hakaret eden ve yangınla mücadeleyi aksatan bu provokatörler, diğer yandan sosyal medyadan algı operasyonlarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bazı provokatörlerin "kundakçı, şüpheli" yakalama teşebbüsüyle asılsız ihbarlardan yola çıkarak sokaklarda kimlik kontrolü, yol kesme, havaya ateş açma gibi eylemler gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bu zorlu süreçten faydalanmak isteyen provokatörlerin olduğunu görmek hepimizi üzmektedir" dedi.

ŞAHAN GÖKBAKAR: BURADA GÖNÜLLÜ KİSVESİ ALTINDA GELEN PROVOKATÖRLER VAR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde evi bulunan Şahan Gökbakar, sosyal medyadan yatığı bir paylaşımda, bölgedeki provokatörler konusunda uyarılarda bulundu.

Gökbakar, "Adamı gırtlaklıyordum. Zaten yangınla uğraşıyoruz bir de provokatörler çıktı. Evimin bahçesinde garip garip kişiler dolaşıyor.' dedi.

Gökbakar, gönüllü maskesiyle gelen provokatörlerin, yangınla mücadele eden ekiplere nasıl zorluk çıkardığını şöyle anlattı:

"BURADA PROVOKATÖRLER VAR"



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan komedyen Şahan Gökbakar, yangın bölgelerinde gönüllü kisvesi altında provokatörlerin bulunduğunu söyleyerek 'Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada' ifadesini kullandı — Star Gazete ���� (@stargazete) August 5, 2021

Gönüllü kisvesi altında buraya provokatörler doluştu. Tipleri çok değişik. Lütfen bana inanın. Botlara doluşup geliyorlar. Yangına müdahale edeceklermiş gibi ağaçlık alanda dolaşıyorlar ama hiç bir komut dinlemiyorlar. Arka tarafta ateşin üstüne gidiyorlar, kendilerini uyaran itfaiyecilere hakaret ediyorlar. Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına hakaret ediyorlar. İtfaiyeden 3-4 kişiyi cinnete getirdiler.

GÖZ GÖRE GÖRE PROVOKASYON

Antalya Manavgat'ta yol kenarında duran bir araçtan inen şahıslar, bir kadının kamera karşısına geçmesiyle provokasyona başladı. Sözde röportaj yapılan kadın, 'Burada helikopter, itfaiye aracı yok' diye feryat ederken, o sırada bölgedeki bir vatandaş, bu alçak provokasyonu kaydediyordu.

Yalan ve Gerçekler!



Röportaj veren bir kadın, bölgede hiçbir önlem alınmadığını ve itfaiye ekiplerinin olmadığını iddia ediyor.



O kadının röportajını kişisel telefonuyla çeken kişi ise bölgedeki itfaiye araçlarını ve TOMA'ları gösteriyor. #İyiKiVarsınErdoğan pic.twitter.com/Fz0Lxk5rak — Star Gazete ���� (@stargazete) August 4, 2021

Sözde röportajı kayda alan vatandaş, hemen arkasından bölgedeki itfaiye araçları, tomalar ve iş makinelerini görüntüledi.

FENOMEN DEĞİL PROVOKATÖR

Yangınlara müdahale etmek için Marmaris Delikliyol Koyu'na gittiğini iddia eden sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz, istediği gibi çekim yapıp kahramanlık hikayelerinde yer alamayınca hükümete ve itfaiyeye iftira attı.

Maz, kendi imkanlarıyla açtıkları yol ve çektikleri hortum ile tepedeki yangını söndürmek istediklerini buna karşılık ise sularının kesildiğini ve hortumlarının aşağıya çekildiğini dile getirdi. Yangının yanı sıra bilinçsizce alevlere müdahale etmeye kalkanlarla da uğraşan itfaiye görevlileri Maz'ın iftiralarını yanıtsız bırakmadı.

FENOMENLERİN KOZALAK PATLAMASINDAN HABERLERİ YOK

Hamza Yılmaz isimli itfaiyeci, Batuhan Onur Maz'ın 'küçücük yer' dediği bölgenin kozalak tutuşması nedeniyle birden parladığını ve yola doğru yayıldığını söyledi. İnsanların bu şekilde alevlerin arasından kaçmasının mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, ormanın bir anda tutuşması nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmediğini ifade etti.