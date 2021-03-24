Gönüllü öğretmenler köy okullarını boyuyor

AA 24 Mart 2021 Çarşamba 15:31 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:31

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında gönüllü öğretmenler, yüz yüze eğitimin başladığı köy okullarında boyama çalışması başlattı.

Proje kapsamında öğretmenler, ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Yamanlar Köyü İlkokulu'nda da boyama çalışması yaptı.

Öğretmenler, okulun sıra ve bahçesini boyayarak, bahçeye çeşitli oyunlar çizdi.

Projede yer alan öğretmenlerden Ziya Gökalp Orta Okul Müdür Yardımcısı Kudbettin Çelik, proje ile çok sayıda okulu güzelleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ekipte değişik branşlarda öğretmenlerin bulunduğunu aktaran Çelik, şöyle dedi:

"Belirlenen tarihlerde ilçemize bağlı köylerdeki birleştirilmiş sınıfları renklendiriyoruz. Amacımız ilçemizdeki bütün köy okullarını renklendirmek, çocuklarımıza, öğrencilerimize güzel ortamlarda eğitim ortamı sağlamak. Bu yönde de çalışmalara devam ediyoruz."

Yamanlar köyü Muhtarı Nevzat Turğut da gönüllü öğretmenlerin okulu güzelleştirdiğini dile getirerek, "Bu çalışmadan dolayı bütün öğretmenlere ve Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.