Gönüllü oto anahtarcıları imdada yetişti: Beni aradıklarında hepsi feryat figan ağlıyordu

Asrın felaketinde, arabaları sağlam olan ancak anahtarları enkaz altında kalan Adıyamanlı vatandaşların yardımına İbrahim Yılmaz ve 22 kişiden oluşan gönüllü anahtarcılar koşuyor.

Akşam TV'den Ahmet Arı'nın konuştuğu İbrahim Yılmaz, "Benim olan her şey benim halkımındır" dedi. Tüm malzemelerini yanına alarak, destek kaygısıyla bölgeye gittiğini söyleyen Yılmaz, gördüğü acı karşısında çaresiz kaldığını ve meslektaşlarından yardım istediğini dile getirdi. Yılmaz'ın çağrısıyla koordine olan ekip, valiliğin desteğiyle Adıyaman'a getirildi.

Yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyleyen Yılmaz, "Vatandaşların araç anahtarları enkazda kalmış. Beni aradıklarında hepsi feryat figan ağlıyordu. Neyimiz varsa hayatta kalan insanımızındır dedik. İnsanlara yetişmeye çalıştık, insanlar soğukta kalmasın diye. En azından araçlarında kalsınlar istedik" dedi.

Anahtar ustası İbrahim Yılmaz ve ekibi yaklaşık 500'ün üzerinde aracın anahtarını yaparak 600 bin liralık anahtar talebinin ücretini de karşıladı. Şu an günde 80-100 arası araç anahtarı yapma kapasiteleri olduğunu belirten Yılmaz, "Gücümüz yettiği yere kadar da yapacağız. Tüm ekip bir ay çalışırsa buradaki talep ancak eritilebilir" dedi.