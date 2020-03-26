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Gönüllülerden maske üretimi

Kırıkhan ilçesinde, Belediye ek hizmet binasında kurulan atölyede çalışan 10 gönüllü, asker ve sağlık çalışanları için günde 2 bin adet maske üretimi yapıyor.

AA26 Mart 2020 Perşembe 15:07 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 15:07
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Atölyeyi ziyaret eden Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, maske üretimini ihtiyaca göre genişletme imkanına sahip olduklarını, rantçılara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Dünyada yayılan koronavirüs nedeniyle ülkede milli seferberlik ilan edildiğini belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Rakip olmayan bir savaş içerisindeyiz. Kendi bölgemizdeki hijyen noktasındaki cadde, sokak, evleri, kamu kurum ve kuruluşlarını birkaç gün ara ile dezenfekte etmekteyiz. Özellikle bölgemizdeki askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin ve sağlık kuruluşlarının ciddi anlamda maske sıkıntısının olduğunu tespit ederek ekip arkadaşlarımızla kurduğumuz atölyede günlük 2 bin maske üretimine başladık.'

Amaçlarının ihtiyaç olan kurumlara ücretsiz dağıtım yapmak ve bu işi ranta çeviren fırsatlara ders vermek olduğunu aktaran Yavuz, 'Mehmetçiklerimiz, sağlık kuruluşları başta olmak üzere ilçemizdeki ihtiyaçları karşılamak. Devletimiz rantçılarla ilgili mücadeleyi başlattı, bizler de gerekirse tüm bölgenin ihtiyacını karşılayacak maske üretimi için altyapımızı hazır ettik.' ifadelerini kullandı.

Tek kullanımlık olarak üretilen maskeler paketlenerek ihtiyaç duyulan bölgelere zabıta ekipleri tarafından teslim ediliyor.

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