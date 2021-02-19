Google dize gelmiş, Facebook direnmişti... Gazetecilik açısından tarihi dönemeç

19 Şubat 2021 Cuma 14:17 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 14:25

Avustralya savaşı kazandı, Google'a kullandığı haber içeriklerine ödeme yapacağı imzayı attırdı.

Facebook ve Google'ı aynı akıbet ABD'de bekliyor. Haber kuruluşlarına, içeriklerinin dağıtımı konusunda bu platformlarla pazarlık yapmaya olanak tanıyan yasa tasarısı Kongre gündeminde.

Temsilciler Meclisi tasarısının, rekabet alt komitesindeki üst düzey milletvekilleri tarafından yeniden gündeme getirileceği doğrulandı.

Kongre'de iki partili destek alan tasarının yakında yeniden masaya yatırılması bekleniyor.

Google ve Facebook sözcüleri konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

GOOGLE DİZE GELMİŞ, FACEBOOK DİRENMİŞTİ



TRT Haber'in haberine göre, Google, tarihi bir adımla ülkenin en büyük yayın grubu, Rupert Murdoch'a ait News Corp ile anlaşmaya varmıştı.

Google, telif anlaşmaları için küresel çapta 1 milyar dolar yatırım yapacağını da belirtmişti.

Öte yandan, Facebook ise Google'ın aksine platformunda Avustralyalı haber ve hükümet kuruluşlarını bloke etmeye başlamıştı.

BEYAZ SARAY SESSİZLİĞİNİ BOZMADI

Biden yönetiminin konuya nasıl yaklaşacağı ise belirsizliğini koruyor.

Trump yönetimi daha önce Avustralya'nın girişimlerine sıcak bakmamıştı.

Microsoft, geçtiğimiz günlerde Başkan Biden'ı Avustralya'dakine benzer bir politika benimsemeye çağırmıştı.

Beyaz Saray'dan bir yanıt gelmemişti.