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Google çöktü mü? Google neden yavaşladı? Google erişim sorunu ne zaman çözülecek?

Google neden yavaşladı? Google çöktü mü? Google erişim sorunu ne zaman çözülecek? gibi soruların yanıtları tüm Google kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Google'ın aniden yavaşlaması kullanıcıları harekete geçirdi. Gelen son dakika haberine göre, arama motru devi Google ve sağladığı hizmetlerde erişim sorunu yaşanıyor.

19.12.2019  11:09 - Güncelleme: 19.12.2019  11:09
Tüm Google kullanıcıları Google neden yavaşladı? Google çöktü mü? Google erişim sorunu ne zaman çözülecek? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Google'ın aniden yavaşlaması kullanıcıları harekete geçirdi. Gelen son dakika haberine göre, arama motru devi Google ve sağladığı hizmetlerde erişim sorunu yaşanıyor. 
 
GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?
Son dakika haberine göre; Google'da meydana gelen yavaşlama sunduğu tüm hizmetlerde aksamaya neden oldu. Youtube, Gmail, Google Anlytcs ve arama sayfasındaki yavaşlıkla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 
 
GOOGLE NEDEN YAVAŞLADI?
Downdetector'da yer alan verilere göre Google'da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu.
 
GOOGLE VE İNTERNETİN SIKINTI YAŞADIĞI BÖLGELER
 
 

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