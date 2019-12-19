Google çöktü mü? Google neden yavaşladı? Google erişim sorunu ne zaman çözülecek?

19.12.2019 11:09 - Güncelleme: 19.12.2019 11:09

Tüm Google kullanıcıları Google neden yavaşladı? Google çöktü mü? Google erişim sorunu ne zaman çözülecek? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Google'ın aniden yavaşlaması kullanıcıları harekete geçirdi. Gelen son dakika haberine göre, arama motru devi Google ve sağladığı hizmetlerde erişim sorunu yaşanıyor.