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Google neden yavaşladı? İnternet neden yavaşladı? Beklenen açıklama geldi!

Google neden yavaşladı? İnternet neden yavaşladı? gibi soruların yanıtları tüm Google kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Google'ın aniden yavaşlaması kullanıcıları harekete geçirdi. Gelen son dakika haberine göre, arama motru devi Google ve sağladığı hizmetlerde erişim sorunu yaşandı. Bir süre devam eden erişim sorunu şimdilerde normale döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. İşte beklenen açıklama...

19.12.2019  12:04 - Güncelleme: 19.12.2019  12:04
Google neden yavaşladı? İnternet neden yavaşladı? gibi soruların yanıtları tüm internet kullanıcıları tarafından merak ediliyordu. Beklenen açıklama geldi.  Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." dedi.
 
GOOGLE NEDEN YAVAŞLADI? 
Google arama motoru ve bununla birlikte verdiği diğer hizmetlerde de erişim sorunu yaşandı. Google servislerine sabah saatlerinde yaklaşık yarım saat boyunca erişim sağlanamadı. Erişim sorunu TSİ 11.45 sularında normale döndü.
 
İNTERNET NEDEN YAVAŞLADI? 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." dedi.
 

 
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." dedi.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter'da paylaştığı mesajda şunları söyledi:
 
"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır."

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