Google'da ''dünyanın en saçma binası'' seçilmişti! Kahramanmaraş'taki binanın yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş'ta Şehir Meydanı projesi için yıkımına başlanan, yapısı ve boyasıyla "dünyanın en saçma binası" olarak adlandırılan Özel İdare İş Merkezi'nde yıkım işlemleri devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan toplam 35 bin metrekare alana sahip bölgede eski adliye ve İl Emniyet Müdürlüğü binasının ardından Özel İdare İş Merkezi'nin yıkımına da başlanmıştı. Bina, internet arama motoru Google'a "dünyanın en saçma binası" yazılıp görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıkıyordu. İş makinaları ile 18 katlı binanın çatısından başlanan yıkımda sona doğru gelindi. Binanın caddeye bakan kısmındaki dev kolonlar ise iş makinalarının yardımıyla tek tek devrildi. Yıllar önce binanın yapılışına şahit olan Kahramanmaraşlılar, binanın yıkılışını da merakla takip etti. Güzergahtan geçen vatandaşlar telefonlarının kameralarıyla binanın son fotoğraflarını çekti. Binanın yıkılışını izleyen vatandaşların kimisi üzülürken, kimisi de sevindiğini dile getirdi. Binanın yıkımının yaklaşık yüzde 80'lik kısmı tamamlandı.

1994 yılında iş merkezi olarak yapılan ve mimari yapısı ve renkleriyle dünyaca tanınan bina, kent merkezinin birçok noktasından da görülüyordu. Binanın yıkımı ile ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine 6 milyon 600 bin TL katkı sağlanacak.