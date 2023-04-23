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Google'dan 23 Nisan için özel ''doodle''

Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 'doodle' hazırladı.

AA23 Nisan 2023 Pazar 10:54 - Güncelleme:
Google'dan 23 Nisan için özel ''doodle''
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Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı doodle ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodleda iki çocuk ile birlikte Türk bayrağı ve balon görsellerine yer verildi.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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