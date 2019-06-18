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Google'ın küstahlığı yargıya taşındı 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran A.Ö ve A.B isimli iki vatandaş, Google arama motorunu şikayet etti.

  • Star ANKARA
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Başvuru dilekçesinde, önceki gün ‘google translate’ programını kullanarak “I do not know” yerine yanlışlıkla “I am do not know” yazdıkları anlatıldı. Dilekçede, “gördüğümüz çeviri karşısında şok olduk ve rencide olduk. Yazdığımız İngilizce sözlerle alakası olmadığı halde çeviride tespit edildiği şekilde ‘y em dont nov ne lan ayıoğlu ayı’ ibaresi yazmaktaydı” tespitine yer verildi. 
 
GURUR KIRICI 
 
Dilekçede, “Google bu hizmetinin doğurduğu bu olumsuz sonuçları öngörmeli ve denetimini gerçekleştirmeliydi. Bizim bu durum karşısında bu yersiz ve yazdığımız konuyla ilgisi olmayan bir ibareye maruz kalmamız onurumuzu kırmıştır ve halende bu tarz yanlışlıklar yapan vatandaşlarımızın karşılaştığı durumda bu seviyesiz ve alakasız aşağılayıcı sözlerden farklı değildir. Bu hakaretler sebebiyle Google’dan şikayetçiyiz” 
denildi.

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