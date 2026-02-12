İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6572
  • EURO
    52,0256
  • ALTIN
    7128.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çocuğa karşı cinsel taciz! CHP'li Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
Güncel

Çocuğa karşı cinsel taciz! CHP'li Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' iddiası üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 12:32 - Güncelleme:
Çocuğa karşı cinsel taciz! CHP'li Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
ABONE OL

Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

  • Hasbi Dede
  • Görele

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.