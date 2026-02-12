Çocuğa karşı cinsel taciz! CHP'li Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' iddiası üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
