  Görele'deki ahlaksızlık CHP'de istifa getirdi! Özgür Özel ise taciz skandalı karşısında sessiz
Güncel

Görele'deki ahlaksızlık CHP'de istifa getirdi! Özgür Özel ise taciz skandalı karşısında sessiz

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki kız çocuğuna gönderdiği iğrenç mesajlarla CHP'de yeni bir taciz skandalı daha patlak verdi. CHP'nin ahlaksızlık karşısında siyasi bir duruş gösterememesi istifaları getirdi. Görele'de CHP'li 2 meclis üyesi partisinden istifa etti. Hasbi Dede'nin bugün tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi beklenirken Özgür Özel'in taciz skandalı karşısında sessizliğini sürdürmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

16 Şubat 2026 Pazartesi 09:46
Görele'deki ahlaksızlık CHP'de istifa getirdi! Özgür Özel ise taciz skandalı karşısında sessiz
ABONE OL

Giresun'un Görele ilçesinde Belediye Başkanı Hasbi Dede, çocuğa cinsel taciz suçundan tutuklamasının ardından görevinden uzaklaştırıldı.

CHP'DE TACİZ İSTİFALARI

İğrenç olayın ardından CHP'den istifa haberleri gelmeye başladı. Belediye Meclisi'nde 16 Şubat Pazartesi günü yapılacak başkan seçimi öncesinde CHP'li meclis üyeleri Hüseyin Gürel ve Fırat İmat, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

CHP'DE AHLAKSIZLIĞA KARŞI SİYASİ BİR DURUŞ YOK

Hüseyin Gürel, yaptığı açıklamada son günlerde kamuoyuna yansıyan iddiaların toplum vicdanında rahatsızlık oluşturduğunu belirterek, partisinin kamu vicdanını rahatlatacak açık bir siyasi duruş sergilememesi ve vicdani sorumluluğu gereği CHP üyeliğinden istifa ettiğini ifade etti.

Fırat İmat ise açıklamasında, toplumun ahlaki hassasiyetleri karşısında sessiz kalmanın doğru olmadığını belirterek, siyasi sorumluluğun yalnızca hukuki süreci beklemek değil, kamu vicdanını da gözetmek olduğunu vurgulayarak, CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. İstifaların ardından Görele Belediye Meclisi'nde CHP'nin üye sayısı 5'e düşerken, AK Parti'nin 4 meclis üyesi bulunuyor. Mecliste ayrıca 2 bağımsız üye yer alıyor.

ÖZGÜR ÖZEL TACİZ SKANDALI KARŞISINDA SESSİZ

Hasbi Dede'nin bugün tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi beklenirken Özgür Özel'in taciz skandalı karşısında sessizliğini sürdürmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İMAMOĞLU'DAN CHP'NİN TACİZCİ BAŞKANINA ÖVGÜ

Asrın hırsızlığı davasının baş şüphelisi olan Ekrem İmamoğlu'nun 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Dede'yi öve öve bitiremediği görüntüleri ortaya çıktı.

