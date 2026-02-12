İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,653
  • EURO
    51,9539
  • ALTIN
    6898.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Görele'deki istismar skandalına ''sıfır tolerans'' vurgusu: Bakanlık davaya müdahil olacak
Güncel

Görele'deki istismar skandalına ''sıfır tolerans'' vurgusu: Bakanlık davaya müdahil olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğun cinsel tacize uğramasına ilişkin adli sürecin titizlikle takip edildiğini duyurdu.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 23:36 - Güncelleme:
Görele'deki istismar skandalına ''sıfır tolerans'' vurgusu: Bakanlık davaya müdahil olacak
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği belirtildi.

Bu çerçevede uzman ekiplerce mağdur çocuk ve ailesine yönelik uzun süreli psikososyal destek çalışmaları başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak sanığın en ağır cezayı alması için devam eden adli süreci yakından takip ederek, açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

  • aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
  • cinsel taciz
  • çocuk istismarı
  • giresun görele
  • hasbi dede

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.