Görele'deki istismar skandalına ''sıfır tolerans'' vurgusu: Bakanlık davaya müdahil olacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği belirtildi.

Bu çerçevede uzman ekiplerce mağdur çocuk ve ailesine yönelik uzun süreli psikososyal destek çalışmaları başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak sanığın en ağır cezayı alması için devam eden adli süreci yakından takip ederek, açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

