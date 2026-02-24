İSTANBUL 14°C / 6°C
Güncel

Görenler gözlerine inanamadı! İBB işin kolayına kaçtı: Vatandaş isyanda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şişli Meşrutiyet Mahallesi'nde bir sokakta yürütülen belediye hizmet binası inşaatı kapsamında yolun ortasına yerleştirilen elektrik trafosu, esnaf ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Yolun ortasına konulan trafo nedeniyle sokak araç trafiğine kapanırken, motosiklet sürücülerinin kaldırımdan gittiği çekilen görüntülere yansıdı.

IHA24 Şubat 2026 Salı 11:28 - Güncelleme:
Görenler gözlerine inanamadı! İBB işin kolayına kaçtı: Vatandaş isyanda
İBB, Meşrutiyet Mahallesi Belediye Hizmet Binası inşaatı nedeniyle yolun ortasına trafo koyarak sokağı ulaşıma kapattı. Havadan çekilen görüntülerde bu kadarı ancak fıkralarda olur dedirtiyor. Meşrutiyet Mahallesi gelen vatandaşlar kaldırımda yürümekte güçlük çekiyor. Trafo ile kapatılan yol nedeniyle motosikletliler kaldırımdan gidiyor.

MOTOSİKLETLER KALDIRIM KULLANIYOR

Esnaf ve vatandaşlar, hem ulaşımın aksaması hem de motosikletlerin kaldırıma yönelmesi nedeniyle oluşan tehlikenin bir an önce giderilmesini talep ediyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır aynı noktada bulunduğu belirtilen trafo nedeniyle özellikle tekstil piyasasının yoğun olduğu bölgede indirme bindirme işlemleri aksadı. Yolun kapatılması sonrası motosikletlerin kaldırıma yöneldiği, bunun da yayalar açısından tehlike oluşturduğu evinden çıkan vatandaşa motosiklet çarptığı esnaf tarafından ifade edildi.

"TRAFO YAPMIŞLAR, ŞAŞIRDIK KALDIK"

Sürekli bu yolu kullandığını belirten motokurye Furkan Öztürk, "Evet sürekli bu yolu kullanıyorum. Yolun ortasına trafo yapmışlar. İnsanlar mağdur burada. Kimse geçemiyor. Siparişleri getiremiyoruz. Kaldırımdan gitmek zorunda kalıyoruz, sonra da ceza yazılıyor. Böyle bir şey olmaz. Derhal kaldırsınlar bunu buradan. Bir gün geldim burada yoktu, iki gün sonra trafo yapmışlar. Şaşırdık kaldık. Yolun ortasına böyle bir şey yapılır mı? Devlet büyüklerine sesleniyoruz, bu mağduriyet giderilsin" ifadelerini kullandı.

"BİNADAN ÇIKAN BİR VATANDAŞA MOTOR ÇARPTI"

Bölgede esnaflık yapan Cenay Çelik ise inşaat sürecinin uzadığını belirterek, "Burası tekstil piyasası, indirme-bindirme bölgesi. Trafonun yolun ortasında olması işlerimizi aksatıyor. Araçlar park ediyor, yük indireceğimiz zaman arayıp çektirmek zorunda kalıyoruz. En büyük problem bu. Motosikletlerin kaldırımdan gitmesi nedeniyle kazaların yaşanabiliyor. Binadan çıkan bir vatandaşa motor çarptığına şahit oldum. İnsanlar kaldırım güvenli diye düşünüyor ama motorlar oradan geçiyor. Belediye bazı önlemler aldı ancak yetersiz. Hemen birkaç bina yanında boş bir arsa var. Bu trafo oraya konulabilirdi. Yolun ortasına koyarak işin kolayına kaçtılar. Bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

