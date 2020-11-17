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Görenler hayrete düştü: 9 kiloluk İskender balığı

Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan 9 kiloluk İskender balığı görenleri şaşırttı. İskender balığı 700 TL'den satıldı.

IHA17 Kasım 2020 Salı 17:19 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 17:19
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Sinoplu balıkçılar tarafından yakalanan 9 kiloluk İskender balığı görenleri şaşırtırken vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

İlk defa böyle bir balık yakaladıklarını söyleyen 28 yıllık balıkçı Adnan Demir, "Sinop’ta çok nadir görülen diğer adıyla deve balığı olarak bilinen İskender balığına rastladık. Vatandaşların çoğu bu balığı bilmiyor. Balığı görenler çok şaşırıyor. Bereketli denizimizden neler çıkıyor. Bu balığın etinin inanılmaz lezzetli olduğunu biliyoruz. Bu balığı da zaten bir lokanta sahibi aldı” dedi.

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