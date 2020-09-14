Görenler hayrete düştü! Yılanın içinden yılan çıktı

14 Eylül 2020 Pazartesi 17:40 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:46

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Arpalı köyünde üzüm hasadı için bahçesine giden vatandaşlar, tarlalarında gördükleri yaklaşık 2 metrelik yılanı görünce paniğe kapıldı.

Yılanı bahçeden çıkarmak için uzun uğraşlar veren vatandaşlar, başarılı olamayınca çareyi hayvanı öldürmekte buldu.

Görenleri hayrete düşüren olay ise bu andan sonra meydana geldi. Vatandaşlar, yaralanan yılanın ağzında yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki başka bir yılanın, hala canlı olduğunu ve kurtulmaya çalıştığını fark etti.

Hayrete düşüren görüntü, cep telefonu kamerasıyla fotoğraflanırken, yılanın öldürülmeden hemen önce diğerini yediği tahmin ediliyor.

star.com.tr