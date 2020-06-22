IHA 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 12:39

Şaşkınlık uyandıran olay Lüleburgaz ilçesi Edirne Caddesi PTT önünde meydana geldi. Motosikletini PTT önüne park eden ismi öğrenilemeyen sürücü, işleri nedeniyle PTT’ye girdi. Bu sırada yoldan geçen polis ekipleri, motosikletin gidon kısmının altından bir yılanın kuyruğunu gördü. Bunun üzerine motosiklet sahibine haber verilirken, durum Lüleburgaz İtfaiyesi ekiplerine bildirildi.

BİR SAAT UĞRAŞTILAR



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı girdiği yerden çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Hayvana zarar vermemek için hassas davranan itfaiye ekipleri, daha yaklaşık 1 saatlik çabanın sonunda kısım kısım söktüğü motosikletin içinden yılanı çıkardı.

ZEHRİYLE ÖLDÜRÜYOR



Yoğun uğraşlar sonunda çıkarılan ve boyunun en az 2 metre olduğu tahmin edilen yılanın zehirli bir tür olan “engerek” yılanı olduğu öğrenilirken, yılanın motosikletin içine nerede ve nasıl girdiği merak konusu oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salınmak üzere götürüldü. Öte yandan engereğin zehrini saldığı canlının önlem alınmazsa kısa süre içinde öldüğü belirtildi.