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Güncel

Görenler şok oldu...Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi

İznik Gölü'nde balıkçıların ağına 2 metre boyunca yayın balığı takıldı. 115 kiloluk dev yayın balığı 10 kişi tarafından karaya çıkarıldı.

IHA19 Haziran 2020 Cuma 13:54 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 13:54
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40 yıllık balıkçı Ali Eken tarafından yakalanan dev yayın balığı tezgahta yerini aldı. Görenler ise telefonlara sarılıp balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıkçı Ali Eken, "İznik gölünde ilk kez ben böyle bolluk görüyorum. Şoktayım” dedi.

Bu sefer Osmaniye'de bir odunlukta görüldü!

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