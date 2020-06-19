<p>40 yıllık balıkçı Ali Eken tarafından yakalanan dev yayın balığı tezgahta yerini aldı. Görenler ise telefonlara sarılıp balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/06/19/YxG7UNaXIVWfYBWTUpWjEFavEBKnYdWHUhW7YdKbYRKPYBa3A9anYJG3YhS_IFGXQ5K3YNG7U1KbQ9az.jpg'/><p>Balıkçı Ali Eken, 'İznik gölünde ilk kez ben böyle bolluk görüyorum. Şoktayım” dedi. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/06/19/Y.S7UNaPIVWbYNWjUpWjYNa3U9KnYdWvQ5GPYdS_YFG7U9a3YBGbYJGHEpS7IVaXINWfU5WnU1KbQ9az.jpg'/>