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Görenleri şaşkına çevirdi! Kıyıya ölü köpek balığı vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ölü camgöz cinsi köpek balığı kıyıya vurdu. 3 metre 85 santimetre boyundaki köpek balığından doku örneği alındığı ve incelenmesi için ilgili kuruma teslim edileceği ifade edildi.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 22:49 - Güncelleme:
Görenleri şaşkına çevirdi! Kıyıya ölü köpek balığı vurdu
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Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Kuşadası'ndaki plajda kano kullanan Birol Özmen kumsalda hareketsiz bir balık gördü.

İhbar üzerine olay yerine Kuşadası Belediyesi ve dernek üyeleri gitti.

Bölgeye giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ölü hayvanın camgöz cinsi köpek balığı olduğunu belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürücü, 3 metre 85 santimetre boyundaki köpek balığından doku örneği alındığını ve incelenmesi için ilgili kuruma teslim edileceğini ifade etti.

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