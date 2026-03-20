İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2992
  • EURO
    51,327
  • ALTIN
    6673.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Görev başındaki Mehmetçik'e bayram sürprizi: Anne yüreği dayanmadı, gözyaşları sel oldu
Güncel

Görev başındaki Mehmetçik'e bayram sürprizi: Anne yüreği dayanmadı, gözyaşları sel oldu

Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Ramazan Bayramı nöbeti tutan askere komutanından unutulmaz bir sürpriz geldi. Cep telefonundan annesiyle görüştürülen Mehmetçik'in ardından hattın ucundaki anne, oğlunun sesini duyunca sevincinden gözyaşlarına boğuldu.

IHA20 Mart 2026 Cuma 15:05
ABONE OL

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yaşanan bir an tüm yürekleri ısıttı. Vatan nöbetini bir an bile bırakmayan Mehmetçik, komutanının sürpriz jesti sayesinde bayramda annesinin sesini duydu. Telefondaki kısa görüşme, hem askerin hem annenin gözlerini yaşarttı.

MEHMETÇİK BAYRAMI NÖBETTE KARŞILADI

Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla komutanının bir askeri telefondan görüştürdüğü annesi sevincinden ağladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli hava üslerinden biri olan Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Ramazan Bayramı'nın ilk ışıkları vatan nöbetiyle karşılandı. 7 gün 24 saat esasına göre 'Gök Vatan'ın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda birlik komutanlarıyla bayramlaştı.

ANNENİN SEVİNCİ GÖZYAŞLARINA DÖNDÜ

Nöbet kulesinde gözü ufukta, eli tetikte olan bir askere ise komutanından anlamlı bir sürpriz geldi. Birliği denetleyen komutanı, görev başındaki askeri cep telefonundan annesiyle görüştürdü.

Hattın ucunda oğlunun sesini duyan anne, sevincinden ağladı. Duygu dolu anlar yaşayan Mehmetçik, telefon görüşmesi sonrası görevine devam etti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.