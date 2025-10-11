İSTANBUL 17°C / 10°C
Güncel

Görev gücünde yer alacak Türkiye'den Gazze'ye sivil-asker karışık güç

Katar ve Mısır'la beraber Gazze görev gücünde yer alacak Türkiye, ateşkesi sahada takip edecek. Türkiye'nin Gazze'ye göndereceği ekipte askeri görevliler de bulunacak, ancak sivil ayak ağır basacak. İnsani yardım koordinasyonu ve kayıpları arama görevi de Türkiye'de.

Gazze'de farklı ülkelerin katılımıyla kurulacak güçte Türkiye'nin nasıl temsil edileceğine dair detaylar netleşiyor. Türkiye'nin fonksiyonu insani yardımların koordinasyonu, kayıpları arama ve ateşkesin kontrolü olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede sivil ayağın ağır basacağı, askeri görevlilerin de yer alacağı bir yapı düşünülüyor.

Gazze'de Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi sahada takip edecek görev gücünde Türkiye de yer alacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, Farklı ülkelerden oluşacak görev gücünde Türkiye'nin nasıl temsil edileceğine ilişkin de ayrıntılar belirmeğe başladı. Edinilen bilgilere göre ateşkes süreci üç aşamada yürütülecek. Bu aşamalar insani, siyasi ve askeri olacak. Türkiye'nin güçteki fonksiyonu insani yardım koordinasyonu, kayıpları arama ve tespit ile ateşkesin kontrolü olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede sivil ayağın ağır basacağı, askeri görevlilerin de yer alacağı bir yapı üzerinde duruluyor.

ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES PLANI

Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla oluşturulacak görev gücünde Türkiye, Katar ve Mısır yer alacak. Ateşkes sürecinin insani, siyasi ve askeri üç aşamada yürütülmesi planlanıyor. İnsani aşamada yardım koridorunun açılması ve yardımların Gazze'ye ulaşması, Gazze'nin rehabilitasyonu, enkazın kaldırılması ve cesetlerin bulunup toplanması yer alıyor. Siyasi aşamada da Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi (GITA) kurulması planlanıyor. ABD, söz konusu yapının başına eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i getirmeyi planlıyor. Ancak Türkiye'nin sıcak bakmadığı GITA'ya alternatif farklı bir siyasi yapı önerebileceği bildiriliyor.

ASKERİ AŞAMADA BM YA DA NATO DEVREDE

Ateşkes sürecinin son aşamasının askeri olacağı belirtiliyor. Askeri girişimin olması durumunda Birleşmiş Milletler ya da NATO nezdinde adım atılması planlanıyor. Türkiye'nin söz konusu aşamaların hepsinde yer alacağı, ancak öncelikle sivil ve askeri girişimlerde faaliyet göstereceği ifade ediliyor. Türkiye'nin daha önceki BM Barış Gücü tecrübelerine dikkat çekiliyor.

  • gazze
  • görev gücü
  • ateşkes

