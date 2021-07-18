Görev süreleri doluyor! TSK'da YAŞ heyecanı

18 Temmuz 2021 Pazar 08:47 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 08:47

Yüksek Askeri Şura, 2021 yılı olağan toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kurban Bayramı sonrasında toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde nöbet değişimi yaşanacak. Komuta kademesinde, askeri teamüller gereği, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri bu yıl doluyor. Org. Dündar'ın emekli olması halinde teamüller gereği Kara Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Bir günde tamamlanması beklenen Yüksek Askeri Şura'da, bu yıl rütbede 4 yıl bekleme süresini tamamlayan toplam 77 general ve amiral terfi bekliyor. Öte yandan, rütbe bekleme süresi şartını esneten düzenlemeler ardından rütbesinde 3 yılını dolduran 46 general/amiral de terfi heyecanı yaşıyor.

GÖZLER KOMUTA KADEMESİNDE

YAŞ'ta gözler, komuta kademesinde olacak. Askeri teamüller uyarınca bu yıl kuvvet komutanlıklarında nöbet değişimi olası. Genelkurmay Başkanlığı'nda 3 yılını geride bırakan Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresini doldurmasına bir yıl daha var. 18 Eylül 1954 doğumlu olan Güler, yaş haddi olan 67 yaşına YAŞ kararları yürürlük tarihi olan 30 Ağustos sonrası gireceği için, hem görev süresi hem de yaş haddinin dolacağı 2022 yılına kadar görev yapması bekleniyor.

BİR YIL DAHA GÜLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 3 yılını geride bırakan Orgeneral Ümit Dündar ise askeri teamüller uyarınca, bu yıl hem görev süresi hem de yaş haddini (kuvvet komutanları için 65 yaş) dolduruyor. 66 yaşındaki Dündar'ın emekli olması halinde teamüller uyarınca yerine en güçlü aday, orgenerallikteki kıdemiyle 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever. Avsever'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması halinde geçtiğimiz yıl orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atanan Metin Gürak'ın da 1. Ordu Komutanlığı'na kaydırılması olası.

Kara Kuvvetleri'nde orgeneral kadrosu için rütbesinde 4 yılını dolduran 4 korgeneral terfi sırasında. Geçtiğimiz yıl bir yıl temdit alan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, orgenerallik bekleyen isimler arasında. Sivri'nin emir subayı 2020 yılı YAŞ öncesinde FETÖ'den tutuklanmıştı. Yine rütbesinde 7 yılı geride bırakan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 4 yıllık rütbe bekleme sürelerini geçtiğimiz yıl dolduran Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile halen Genelkurmay 2. Başkanlığına da vekalet eden Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri'nde orgenerallik bekleyen diğer isimler.

GÖREV SÜRELERİ DOLUYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün durumu da YAŞ'da merak ediliyor. Her iki isim de Mavi Vatan ve terörle mücadele başarıları nedeniyle son iki şurada görev süreleri uzatılmak suretiyle 4 yıldır kuvvet komutanlığı yaptı. Askeri teamüller uyarınca görev sürelerini dolduran Özbal ve Küçükakyüz yaş hadlerini ise henüz doldurmadı. 2018 yılında oramiralliğe terfi eden Özbal'ın rütbesinde 4 yıllık bekleme süresi 2022'de dolacak. Bu tabloda her iki isim için görevlerini uzatma kararı alınabileceği gibi emekli olmaları da olası. Nihai kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

SAT'LARDA TERFİ BEKLENTİSİ

Deniz Kuvvetleri'nde 16 tuğamiral, rütbesinde 4 yılı geride bırakarak terfi beklerken, 2018'de terfi alan 10 isim de erken terfi heyecanı yaşıyor. Bu isimler arasında, 2018 yılında tuğamiralliğe terfi eden Sualtı Taaruz Komutanlığı (SAT) bünyesinden iki amiral de bulunuyor. Tuğamiraller Mustafa Turhan Ecevit ve Ercan Kireçtepe, rütbelerinde 3 yılı geride bıraktıklarından bu yıl terfi listesine girdi. SAT bünyesinden çıkan ilk amiraller olan Ecevit ve Kireçtepe, FETÖ'nün kumpas davalarından Poyrazköy Davası'nda hüküm giymiş, cezaevinde hapis yattıktan sonra yeniden yargılama sonucu beraat ederek Sualtı Taaruz Komutanı ve Sualtı Taaruz Komutan Yardımcısı olarak üniformalarını giymişlerdi.

6 KORGENERAL LİSTEDE

Rütbesinde 3 yılı geride bırakan 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ile Barış Pınarı Harekatı'nda 2. Ordu'yu komuta eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Sinan Yayla da orgeneralliğe terfi bekleyen komutanlar arasında. Rütbesinde 3 yılı geride bırakanlarla birlikte Kara Kuvvetleri'nde mevcut 8 korgeneralin 6'sı terfi sırasında bulunuyor. Bu arada bir tarikat evinde, askeri üniforması üzerindeki cübbe ve takke ile fotoğrafları ortaya çıkan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı da rütbesinde 4 yılı geride bırakarak bu yıl Şura'ya girecek isimler arasında. Sarı hakkında herhangi bir işlem yapılması beklenmiyor.