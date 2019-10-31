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Görev yeri değişen hakim ve savcılar listesi! HSK Mazeret Kararnamesi yayınlandı!

Görev yeri değişen hakim ve savcılar listesi yoğun bir şekilde araştırılıyor. HSK Mazeret Kararnamesi yayınlandı. Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Mazeret Kararnamesi'ni tamamladı. 307 hakim ve savcının görev yeri değiştiği bildirildi. HSK, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı. HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51’i idari, 256’sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

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Görev yeri değişen hakim ve savcılar listesi tüm herkes tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. HSK Mazeret Kararnamesi yayınlandı. Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Mazeret Kararnamesini tamamladı. Buna göre 307 hakim ve savcının görev yeri değişti.  HSK, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı. HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51’i idari, 256’sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.  
 
GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR LİSTESİ
Görev yeri değişen hakim ve savcılar listesi Hakimler ve Savcılar Kurulu resmi internet sitesinde yer alıyor. Görev yeri değişen hakim ve savcılar listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 

GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR LİSTESİ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

 
HSK MAZERET KARARNAMESİ YAYINLANDI!
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Mazeret Kararnamesini tamamladı. Buna göre 307 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı. HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51’i idari, 256’sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.  Kararname ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na aynı yer Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı’da İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne getirildi.

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