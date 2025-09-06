İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Görevden uzaklaştırılmıştı... Antalya Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı
Güncel

Görevden uzaklaştırılmıştı... Antalya Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

AA6 Eylül 2025 Cumartesi 14:38 - Güncelleme:
Görevden uzaklaştırılmıştı... Antalya Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

GÖZALTI KARARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürü iken İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 5 Temmuz 2025'te "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Böcek'in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025'te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da adı geçti.

RÜŞVET VE PARA TRANSFERİ

İfadelerde, Arslan'ın Fazlı Ateş üzerinden rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürüldü. Yapılan incelemelerde, Ateş'in Arslan'a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan'ın eşinin geçmişte Ateş'in şirketinde SGK kaydının bulunarak maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan'ın Ankara'da bulunduğu tespit edildi.

GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Antalya Cumhuriyet Savcılığı, Arslan hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı talimatı verdi. Savcılık ayrıca, Fazlı Ateş'in de rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık iddiaları kapsamında gözaltına alınmasını istedi.

  • İlker Araslan
  • soruşturma
  • Antalya Emniyet Müdürü

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.