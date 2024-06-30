Görevi başında kazada yaralanan polis şehit oldu

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Cemalcan Ev'in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Şehidin naaşının bugün saat 10.00'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak töreninin ardından baba ocağı Ordu'ya gönderileceği kaydedilen açıklamada, "Şehidimiz polis memuru Cemalcan Ev'e, Allah'tan rahmet, ailesine, aziz milletimize ve Polis Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, makamı ali olsun." ifadesine yer verildi.