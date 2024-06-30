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Güncel

Görevi başında kazada yaralanan polis şehit oldu

Kocaeli'de görevi başında trafik kazasında yaralanan polis memurunun şehit olduğu bildirildi.

AA30 Haziran 2024 Pazar 07:35 - Güncelleme:
Görevi başında kazada yaralanan polis şehit oldu
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Valilikten yapılan açıklamada, 29 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Cemalcan Ev'in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Şehidin naaşının bugün saat 10.00'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak töreninin ardından baba ocağı Ordu'ya gönderileceği kaydedilen açıklamada, "Şehidimiz polis memuru Cemalcan Ev'e, Allah'tan rahmet, ailesine, aziz milletimize ve Polis Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, makamı ali olsun." ifadesine yer verildi.

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