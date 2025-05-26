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Görevi sırasında rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti! 24 yıl sonra şehit sayıldı

Bitlis'te 2001 yılında vatani görevini yaparken rahatsızlanıp hayatını kaybeden Jandarma Onbaşı Kadir Kanga, ailesinin verdiği hukuk mücadelesi sonucu, vefatından 24 yıl sonra mahkeme kararıyla şehit kabul edildi.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
Görevi sırasında rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti! 24 yıl sonra şehit sayıldı
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Bitlis Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yaptığı esnada rahatsızlanan ve Mart 2001'de hastanede karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybeden Jandarma Onbaşı Kanga'nın şehit sayılabilmesi için ailesi yaklaşık 24 yıl önce girişimde bulundu.

Uzun yıllar Kanga'nın şehit olabileceğini ispatlamak için çabalayan fakat başvurdukları kurumlardan sonuç alamayan aile, durumu yargıya taşımaya karar verdi.

Ailenin avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu değerlendiren ve davayı 17 Nisan'da karara bağlayan Ankara 10. İdare Mahkemesi, Kadir Kanga'nın "askerlik sebep ve tesiri altında, bulaşıcı bir hastalığın yol açtığı rahatsızlıklardan dolayı" hayatını kaybettiğini belirleyerek, Kanga'ya şehit unvanı verilmesine hükmetti.

"ŞEHİT KIZI OLMANIN HAKLI GURURUNU YAŞAYACAĞIM"

Vefatından yaklaşık 24 yıl sonra babasının şehit sayılmasının gururunu yaşayan Betül Kanga, yaptığı açıklamada babasına, terhisine 2 ay kala görev sırasında hepatit B teşhisi konulduğunu, babasının önce Bitlis ardından Diyarbakır'da tedavi gördüğünü fakat tedavilere yanıt vermeyerek, 11 Mart 2001'de karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybettiğini anlattı.

Uzun yıllar hukuki başvurularda bulunduklarını ama sonuç elde edemediklerini belirten Betül Kanga, bu süreçte avukatlarıyla tanıştıklarını ve onun yönlendirmesiyle Ankara 10. İdare Mahkemesine açtıkları dava sonucu babasına şehitlik unvanı verildiğini belirtti.

Babasıyla çekilmiş son fotoğrafını ve vefatına ilişkin gazete kupürlerini de gösteren Kanga, "Bundan sonra şehit kızı olmanın haklı gururunu yaşayacağım. Babamın da mezarını yaptıracağız, o da yattığı yerde huzurla uyuyacak. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"KANGA, ASKERLİK SEBEP VE TESİRİ ALTINDA HAYATINI KAYBETTİ"

Ailenin avukatı Mehmet Azar da Kadir Kanga'nın polis memuruyken Bitlis Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapmaya başladığını ancak bir süre sonra halsizlik ve ayakta duramama gibi şikayetlerle revire müracaat ettiğini, daha sonra da askeri hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Kanga'nın vefatı sonrasında "vazife malulü" sayılması için ailesinin önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ettiğini, buradan olumlu yanıt alamayınca da hukuki süreç için kendisine başvurduklarını dile getiren Azar, dava sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İdare mahkemesine vazife malullüğü aylığı bağlanması, yani şehit statüsüne alınması istemiyle dava ikame ettik. Mahkeme, Kadir Kanga'nın askerlik sebep ve tesiri altında hayatını kaybettiğini, bulaşıcı bir hastalık olan hepatitin yol açtığı bazı rahatsızlıklardan dolayı karaciğer yetmezliğinden vefat ettiğini, bunun da askerliğin sebep ve tesiri altında gerçekleştiğini, nitekim bu tip bulaşıcı hastalıkların askerlik gibi kalabalık yaşantının olduğu yerlerde daha hızlı vücut bulduğunu değerlendirdi. Bu şekilde davayı kabul ederek, Kanga'nın şehit statüsüne alınmasına karar verdi. Müvekkilim Betül Kanga, babasının vefatının üzerinden 24 yıl geçtikten sonra artık şehit kızı oldu. Bunun haklı gururunu yaşıyor."

"MAHKEMELERİN EMSAL KARARLARI, YOL GÖSTERİCİ NİTELİKTE"

Kanga'nın şehitliğinin kabul edilmesi sonrası kızı Betül Kanga'ya vazife malullüğü maaşı bağlandığını ifade eden Azar, şöyle devam etti:

"Bu ve buna benzer hadiselerde genellikle Sosyal Güvenlik Kurumu çok fazla esasa girmeyerek istemleri reddediyor. Yani vazife malullüğü maaşı bağlamıyor. Ama mahkemeler vermiş olduğu emsal kararlarda bulaşıcı hastalıkların aslında bir doğal ölüm olmadığını, askerliğin sebep ve tesiri altında gerçekleştiğini ortaya koymakta. Bu ve benzer hadiselerin mağdurlarına buradan seslenmek istiyorum; haklarının peşinde olsunlar, haklarını takip etsinler. Mahkemelerin emsal kararları, yol gösterici nitelikte."

  • Jandarma Onbaşı Kadir Kanga
  • Şehit Kabul Edildi
  • Bitlis 2001 Şehitlik

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