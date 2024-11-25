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Görevlendirme sonrası ilk icraat! Türk bayrağı geri geldi

Tunceli Belediyesi'ne görevlendirilen Bülent Tekbıyıkoğlu, ilk icraat olarak belediyenin sosyal medyadaki 'Dersim' ismini 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirdi, Türk bayrağı simgesi ekledi.

25 Kasım 2024 Pazartesi 08:47 - Güncelleme:
Görevlendirme sonrası ilk icraat! Türk bayrağı geri geldi
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Tunceli Belediyesi'ne atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, belediyenin sosyal medya platformu X üzerindeki "Dersim Belediyesi" olan adını "Tunceli Belediyesi" olarak değiştirdi. Türk bayrağı detayı dikkat çekti.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu göreve başladı.

Bülent Tekbıyıkoğlu

Makam odasına, Atatürk ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı.

Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraat olarak belediyenin sosyal medyadaki 'Dersim' ismini 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirdi, Türk bayrağı simgesi ekledi.

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Tunceli Belediyesi'nde Bülent Tekbıyıkoğlu görevine başladı

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