Tunceli Belediyesi'ne atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, belediyenin sosyal medya platformu X üzerindeki "Dersim Belediyesi" olan adını "Tunceli Belediyesi" olarak değiştirdi. Türk bayrağı detayı dikkat çekti.
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu göreve başladı.Bülent Tekbıyıkoğlu
Makam odasına, Atatürk ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı.
Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraat olarak belediyenin sosyal medyadaki 'Dersim' ismini 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirdi, Türk bayrağı simgesi ekledi.