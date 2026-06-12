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Görgel ve Kirişci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a UNESCO Tanıtım Toplantısı daveti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile başkentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek 19 Haziran Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek UNESCO tanıtım toplantısına davette bulundu.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2026 Cuma 10:30 - Güncelleme:
Görgel ve Kirişci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a UNESCO Tanıtım Toplantısı daveti
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşmede, Kahramanmaraş'ın kültürel ve gastronomik değerlerinin uluslararası alanda tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, UNESCO Dünya Edebiyat Şehri Tanıtım Toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davette bulunuldu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI TANITIM PROGRAMIMIZA DAVETİMİZİ ARZ ETTİK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Kahramanmaraş'ımızın sahip olduğu eşsiz kültürel mirası ve gastronomi değerlerini uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, 19 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştireceğimiz UNESCO Tanıtım Toplantısı'na davet etme fırsatı bulduk. Görüşmemizde, şehrimizin UNESCO unvanı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Kahramanmaraş'ın tarihi, kültürel ve gastronomi zenginliklerinin dünya çapında hak ettiği değeri görmesi için tüm paydaşlarımızla birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Şehrimize gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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