İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2024 Pazartesi / 23 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9594
  • EURO
    34,5037
  • ALTIN
    2319.17
  • BIST100
    9176.86
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileriyle geldiği Bakü'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 16:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti
ABONE OL

Görgün ve beraberindekiler, ilk olarak merhum Aliyev'in mezarının yer aldığı Fahri Hiyaban'a ziyarette bulundu. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Görgün, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da eşlik ettiği Görgün, Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı ve anıt defterini imzaladı.

Gördün deftere şunları yazdı:

"Azerbaycan'ın bağımsızlığı için toprağa düşen, bu topraklar uğruna hayatını feda eden Türk milletinin aziz evlatları, kahraman şehitlerimiz.

Osmanlı Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan ordusunun 1918 yılında omuz omuza verdikleri mücadeleden bir asır sonra sizlerin manevi huzurunda bulunmanın şeref ve mutluluğunu duyuyorum.

Mücadeleniz, bugün Azerbaycan topraklarında yaşanan huzur ve refahın teminatı olmuştur. Gözünüzü kırpmadan yapmış olduğunuz fedakarlıklar ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağının güçlenmesinde köprü vazifesi görmüştür. 'Bir millet, iki devlet' sözlerinde vücut bulan kardeşliğimizin ebediyete kadar sürmesi adına bizlere bıraktığınız bu kutlu mirası tüm gücümüzle muhafaza edeceğiz."

Görgün'e, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, REPKON Grup Başkanı İbrahim Külekçi ile ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner de eşlik etti.

  • Haluk Görgün
  • şehitlik
  • bakü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.