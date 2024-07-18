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Görme engelli hamile kadının açık rögara düştüğü korku dolu anlar kamerada

Görme engelli hamile kadın kapağı açık bırakılan rögara düştü; engelli eşi onu kurtarmaya çalışırken başını rögar kapağına çarptı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

DHA18 Temmuz 2024 Perşembe 11:46 - Güncelleme:
Görme engelli hamile kadının açık rögara düştüğü korku dolu anlar kamerada
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Samsun'da görme engelli hamile Gülderen Durna Dalgıç (36), kapağı açık bırakılan rögara düştü. Bu sırada eşini kurtarmak isteyen Emrah Dalıç (39) da başını rögar kapağına çarptı. Çevredekiler yaralanan çifti kurtarırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Görme engelli hamile Gülderen Durna Dalgıç, iddiaya göre çalışma için kapağı açık bırakılan rögara düştü. Bu sırada eşini kurtarmak isteyen Emrah Dalıç da başını rögar kapağına çarptı. Engelli çiftin yardımına koşan çevredekiler, Gülderen Durna Dalgıç'ı rögardan çıkardı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Emrah Dalgıç dün akşam tedavisi sonrası taburcu edilirken, İngilizce öğretmeni Gülderen Durna Dalgıç'ın doğumhane servisindeki kontrollerinin devam ettiği belirtildi. Çiftin rögar kapağını açık bırakan firmadan şikayetçi olduğu öğrenildi. Diğer yandan olaydan sonra rögar kapağının yerine konduğu görüldü.

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