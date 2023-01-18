Görme engelli kadın örgü örüyor, engelli arkadaşlarına katkı sağlıyor

Artvin'in Ardanuç ilçesi Peynirli köyünde yaşayan Zuhal Temel (34), doğuştan görme kaybı yaşamış, 14 yaşında ise görme becerisini tamamen kaybetmiş. Küçük yaştan itibaren okuma ve yazmayı çok seven Temel, görmese bile bu sevgisinden hiç vazgeçmemiş. 2007 yılında Hatay'da kız yurdunda kalan ve hafızlık için eğitim alan Temel, 3 yıl sonra hafız olmayı başarmış. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen Temel, en büyük hayali olan kitabını ise 2017 yılında çıkartmayı başarmış. Temel'in yazdığı "Gönül Gözüyle Gör Beni" isimli kitapta kendi hayatından ve engelli arkadaşlarının hayatlarından kesitler yer alıyor. Kitap kentte büyük ilgi görürken, Temel de kitabı sayesinde ekonomik gelir elde etmeyi umut ediyor. Bununla yetinmeyen görme engelli Zuhal, Ardanuç Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bünyesinde örgü örerek derneğe kaktı sağlıyor.

Dernek binasında aldığı eğitim sayesinde birbirinden farklı örgü modellerini tamamlayarak, dernek bünyesinde satışa sunuyor. Bu sayede görme engelli ailelerin gelirlerine katkı sağlamış oluyor.

"TÜM ENGELLİ BİREYLER KENDİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞSINLAR"



14 yaşında görme becerisini tamamen kaybettiğini ifade eden Temel, "Hayata hiçbir zaman küsmedim, aksine hayallerimin peşinden koştum. İlk olarak Hatay Yavuz Selim Kız Kur'an Kursu'nda okurken hafızlığımı tamamladım. 2007 yılında başladım, 2009 yılında tamamlamak nasip oldu. Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezbere biliyorum. Daha sonra kitabımı yayınladım. Kitabım çıktıktan sonra çok güzel geri dönüşler aldık. Bu bizi memnun etti. Çocukluktan beri kitap okumayı yazmayı severdim. Hayalimdi, bu hayalimi gerçekleştirdim. Tüm engelli bireyler kendilerini geliştirmeye çalışsınlar, ne yapabiliyorsalar ona yönelsinler" dedi.

Ardanuç Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül İstanbullu ise, "Zuhal bir gün bizi aradı ve kitap yazdığından bahsetti. Ardanuç'un bir köyünde oturuyordu. Kalktık yanına gittik. Bana kitabını verdi, ben de eve geldim, soluksuz okudum. Kitapta kendi hayatından kesitler var, diğer engelli bireylere örnek niteliğinde akıcı çok güzel bir kitap yazmış. Derneğimde bulunan bütün engelli bireylerin ayrı ayrı yetenekleri var. Zuhal gibi birçok kursiyerimiz var. Burada hem vakit geçirip hem de eğitimlerini tamamlıyorlar. Ben burada asıl emeği olan Zuhal'in anne ve babasına teşekkür etmek istiyorum, onlar kızlarına hep destek oldular" diye konuştu.

Anne Nezahet Temel ise, "Zuhal harika bir evlat, kızımla gurur duyuyorum. Elimizden geldiği kadar destek oluyorduk. Köyde oturuyorduk, gelip gitmemiz zordu. Şimdi ilçeye yerleştik. Derneğin büyük desteği var, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.