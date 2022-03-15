Görme engelli öğretmen öğrencilerine ışık oluyor

AA 15 Mart 2022 Salı 12:16 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 12:16

Gülay Girgin, ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra 2010'da açılan engelli kadrosuna müracaat ederek Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur oldu.

Çocukluk yaşlarından itibaren hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine ilk adımı 2011'de Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünü kazanarak atan Girgin, tayin olduğu Antalya'da gündüz işe giderken akşam eğitimine devam etti.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı başarıyla geçen Girgin, 7 yıldır Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyor.

Azmiyle kendisi gibi engelli bireylere örnek olan Gülay öğretmen, AA muhabirine, görev yaptığı Ayrancılar Ortaokulu'nda yaptığı açıklamada, çok sevdiği mesleğinin çocukluk yıllarından itibaren tek hedefi olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim'de ilk olarak hizmetli kadrosuyla işe girdiğini belirten Girgin, şunları söyledi:

"Sonra dedim ki 'Sınıfa girmeliyim, öğrencilere verebileceğim çok şey var.' Çabalarımla sınava hazırlandım ve puanım iyi gelince hedefime ulaştım. Güzel bir eğitim süreci geçirdim. Sonrasında da öğretmen olarak başladım. Okulda öğrencilerimin bana çok desteği oluyor. Pırıl pırıl çocuklar. Zaman zaman yaramazlıklarımız olsa da kalpleri tertemiz. Ne zaman öğretmenler odasından çıksam koşa koşa yanıma gelip sınıfa birlikte gidiyoruz, sohbet ediyoruz."

Okulda öğrencilerinden ve diğer öğretmenlerden destek gördüğünü ve bu sayede kendisine "yapamazsın" dedikleri birçok şeyi başardığını anlatan Girgin, "Kişinin potansiyelinin farkına varması ve çok istemesi, sonra da eyleme geçmesi gerekiyor. Harekete geçtikten sonra her şey çorap söküğü gibi geliyor. Engeller engel değil ancak fırsatları değerlendirmek ve olanakların sunulması da önemli. Burada çok mutluyum. Hem öğrencilerimden hem öğretmen arkadaşlarımdan çok destek alıyorum." diye konuştu.

- "ÇOCUKLARLA MÜTHİŞ BİR DİYALOĞU VAR"

Girgin'in Ayrancılar Ortaokulu'ndaki meslektaşlarından Çiğdem Kördemir, 25 yıllık öğretmen olduğunu ve daha önce fiziksel engelli öğretmenlerle çalıştığını belirterek, "Gülay hocam benim için çok özel. Kendisi hem mesai arkadaşım hem de hemşehrim. Mesleğinde de çok başarılı ve enerjisi çok yüksek. Çocuklarla müthiş bir diyaloğu var. Onunla çalışmak bize ayrı bir keyif veriyor." dedi.

Kördemir, Gülay öğretmene zaman zaman yardımcı olduklarını anlatarak, "Yemek yerken herhangi bir ihtiyacı olduğunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepimiz engelli adayıyız. Yarının bir garantisi yok. Biz iyi ki Gülay öğretmenimle birlikte çalışıyoruz. Ondan çok şey öğreniyoruz. Engelli olan her birey desteklenmeli, onlar için özel ortamlar oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

- "HASTALIKLARIN ENGEL OLAMAYACAĞINI BİZE GÖSTERDİ"

Okulun 5. sınıf öğrencilerinden Beren Demir, öğretmenlerini çok sevdiğini belirterek, "Gülay öğretmen ile derse girmek çok güzel. Kendisi hastalıkların engel olamayacağını bize gösterdi. Tüm sınıf ve okul onu çok seviyoruz. Ders zili çalınca bizim dersimize gelecekse kendisinin koluna girip birlikte sınıfa geliyoruz. Birlikte yoklama alıyoruz." dedi.

Serhat Çaylak adlı öğrenci de herkesin Gülay öğretmeni çok sevdiğini, ondan çok şey öğrendiklerini ve özellikle yoklamayı alırken kendisine yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.