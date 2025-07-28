Görme Engelliler Arası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Türkiye Finali Ankara'da Gerçekleştirildi

Üç kategoride toplam 58 başvurunun alındığı yarışmanın finalinde, ön elemeyi geçen 15 yarışmacı sahne aldı. Seçici kurul başkanlığını Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin üstlenirken; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli birimlerinden kıymetli akademisyenler ve yetkililer jüri olarak görev yaptı.

Yarışma sonucunda;

18 Yaş Altı Kategorisinde

1. Hamza Muhammed Alnida (Ankara)

2. Mehmet Efe Benli (Adana)

3. Yusuf Yüksek (Gaziantep)

18 Yaş Üstü Kategorisinde

1. Abdulfettah Pınar (Karaman)

2. Umut Ceran (Sivas)

3. Abdulkadir Serttaş (Gaziantep)

Hafızlık Kategorisinde

1. Yusuf Yavuz (Ankara)

2. Ali İnan (Konya)

3. Cemal Duman (Sinop)

dereceye girerek ödüllerini aldı. Finalistlere Umre, yarım ve çeyrek altın hediye edilirken, Anadolu Engelliler Birliği Derneği tarafından tüm katılımcılara kabartma Kur'an-ı Kerim ve meali takdim edildi.

Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajını toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen bu anlamlı etkinliğe destek veren tüm kurum ve gönüllülere teşekkür edildi.