Görme engellilerden metro istasyonları eylemi

Türkiye Görme Engelliler Derneği, Türkiye Körler Federasyonu, Altı Nokta Körler Derneği, Görme Özürlüler Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Körler ve Gönüllüler Derneği ile İstanbul Görmeyenler Spor Kulübü üyesi bir grup görme engelli, Kadıköy'deki Atatürk Anıtı önünde toplandı.



Metro duraklarında kendileri için yeterli güvenlik önlemi alınmadığını ifade eden engelliler, ellerinde "Raylarda ölmek istemiyoruz" yazan dövizlerle slogan atarak metroya bindi.

Ellerinde beyaz baston bulunan engellilere polis ekipleri yardımcı oldu.

Dernek üyelerinden birinin megafondan "Sesime gelin" yönlendirmeleriyle hareket eden vatandaşların metroya binerken raylara düşmemesi için polis ekipleri uyarılarda bulundu. Grup, toplu olarak bindikleri metroda da slogan atarak sorunlarına dikkati çekmeye çalıştı.

Eyleme katılanlardan görme engelli Nurşen Korkmaz, ulaşım aracı olarak metroyu çok sık kullandığını ifade etti.

En büyük sorunlarının güvenlik ve erişilebilirlik olduğunu kaydeden Korkmaz, "Bugün Ayrılık Çeşmesi metrosuna bindik. Burada metroya binerken önümüzde herhangi bir bariyer yok. Görme engelli biri de hasta biri de olabilir. En ufak bir dikkatsizlikte ya da sağlıkla ilgili ani bir değişimde metroya düşüp ölünebilir. 2020 yılında görme engelli bir vatandaşımız raylara düşüp öldü." diye konuştu.

- "ÖZGÜRCE GÜVENLİ SEYAHAT HAKKI İSTİYORUZ"



Ayrılık Çeşmesi durağından polis ekiplerinin aldığı önlemlerle inen katılımcılar adına konuşan Türkiye Görme Engelliler Derneği Başkanı Fatih Karadayı, 2020'de Ankara'da görme engelli Tahir Kermen'in metroda raylara düşüp hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bugün başka canlar yanmasın diye toplandıklarını söyledi.

Küçük önlemlerle büyük hayatların kurtarılacağına inandıklarını anlatan Karadayı, şunları kaydetti:



"Bariyer yapılırsa hem görme engelliler hem çocuklar hem tansiyon hastaları raylara düşmeyecek hem de intiharlar olmayacak. O nedenle diyoruz ki raylarda ölmek istemiyoruz. Amacımız siyasi değil. A partisi B partisi demiyoruz. Engelli meselesi siyaset üstü bir meseledir. O nedenle burayı tercih ettik. Hem metro hem de Marmaray burada."

Engellilerden Handan Solmaz, 6 yıl önce Zeytinburnu metrosunda düştüğünü ve kafasına 5 dikiş atıldığını belirterek, "Yapılması gerekenleri yıllardır söylüyoruz. Altunizade'deki gibi bariyer konulmalı, camlar açıldığında ses çıkarmalı, ışık yanmalı. Marmaray ve metrolarda da böyle olmalı." şeklinde konuştu.

Görme engelli Ramazan Koçak, İstanbul'da yenilerin aksine özellikle eski metrolarda cam bariyerli koruma önlemleri olmadığını söyledi.

Engellilerin metro raylarına düşmeleri durumunda bir şekilde kurtulsalar bile hasar aldıklarını, psikolojik olarak bağımsız hareket etme isteğinden uzaklaştıklarını aktaran Koçak, "Özgürce güvenli seyahat hakkı istiyoruz. 3 yıl önce bir arkadaşımızı kaybettik. Bir ceset torbası içinde kimseye teslim edilmek istemiyoruz." dedi.