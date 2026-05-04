Görülmemiş olay! 400 koyun birbirini ezerek telef oldu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekipleri, dün akşam olayın yaşandığı Hakmehmet ile Ağaver köyleri arasındaki bölgede çalışma yapıyor.

Arı saldırısı sonucu kaçarak yol kenarındaki boş alana düşüp birbirlerini ezen sürüde telef olan hayvan sayısının belirlenmesi için başlayan çalışmalar, halen bu alanda bulunan arılar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

İlk belirlemelere göre 400 civarında küçükbaş hayvanın telef olduğu olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.



İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, olay nedeniyle üreticinin mağduriyet yaşadığını söyledi.

Ekiplerin gerekli çalışmaları titizlikle yaptığını ifade eden Tingiş, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız, şu an bölgeden arıların çekilmesini bekliyor. TARSİM ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle beraber bugün kepçe ve diğer detaylı çalışmaların sonucunda zarar ziyan tespitini tam anlamıyla sonuçlandıracağız. Ben üreticimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani bu gibi olaylardan dolayı da özellikle konar göçer üreticilerimizin daha dikkatli ve hassas olmasını öneriyorum."