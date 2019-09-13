Bu akşam saat 20:00'da TV8 ekranlarında izleyici karşsıına çıkacak olan Görümce filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Görümce filmi konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu Görümce filminin başrollerinde Gupse Özay, Buğra Gülsoy ve Eda Ece yer alıyor. Görümce filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkün, onu herkesten kıskanan bir kadındır. Ondan ayrılmak istemediği için kardeşini birlikte yaşamaya zorlamıştır. Ancak bir gün Ahmet, Deniz ile tanışır, güzel kadına aşık olan Ahmet kısa süre sonra evlilik teklif eder. İşlerin ciddiye bindiğini fark eden Yeliz ise, Ahmet'in daha önceki sevgililerine yaptığı gibi Deniz'e de hayatı dar etmeye karar verir. Deniz müstakbel görümcesine karşı son derece iyi niyetli davranmaktadır, ancak Yeliz'in kıskançlığı, kardeşini kaptırmama konusundaki inadı komik olaylara yol açacaktır.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu Görümce filminin oyuncu kadrosunda; Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece, Zeynep Kankonde ve İnci Pars yer alıyor.

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi. Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir’de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı “canımın içi” anlamına gelmektedir.

Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat’ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha’da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Gupse Özay şimdilerde, 8 Nisan'da vizyona girecek olan “Küçük Esnaf” sinema filmi ile gündemdeki yerini koruyor.

DİZİ VE FİLMLERİ:

Yalan Dünya (2012-2014) Nurhayat

Deliha (2014) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Küçük Esnaf (2016) Burcu

Görümce (2016) (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

ÖDÜLLERİ:

2015 – 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, Müzikal ya da Komedi dalında “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” (Deliha)