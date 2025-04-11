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Güncel

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnsan sağlığıyla oynayanlar şimdi yandı

Son dönemde medyaya yansıyan pişmiş tavuk dönerlerin üzerine takılan çiğ tavuk etleri ile ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Dönere çiğ et katmak kabul edilemez, tespit edilirse kapatmaya kadar cezası olacak.' dedi.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2025 Cuma 11:50 - Güncelleme:
Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnsan sağlığıyla oynayanlar şimdi yandı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde medyaya yansıyan ve tepki çeken pişmiş tavuk dönerlerin üzerine takılan çiğ tavuk etlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı açıklamasında, "Bütün işletmeler bilir ki o gün ürettiği ürünü ertesi gün satamaz. Bu yasaktır. Şimdi çeşitli işletmelerde çeşitli içeriklerde sos üretmek alışkanlığı arttı. Herhangi bir denetimde bulunduğumuzda karşılaştığımız bu ihlallere ağır cezalar vereceğiz. Dönere çiğ et katmak kabul edilemez, tespit edilirse kapatmaya kadar cezası var." dedi.

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Tavuk döner faciası
  • İbrahim Yumaklı
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  • çiğ tavuk

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