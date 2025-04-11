Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde medyaya yansıyan ve tepki çeken pişmiş tavuk dönerlerin üzerine takılan çiğ tavuk etlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı açıklamasında, "Bütün işletmeler bilir ki o gün ürettiği ürünü ertesi gün satamaz. Bu yasaktır. Şimdi çeşitli işletmelerde çeşitli içeriklerde sos üretmek alışkanlığı arttı. Herhangi bir denetimde bulunduğumuzda karşılaştığımız bu ihlallere ağır cezalar vereceğiz. Dönere çiğ et katmak kabul edilemez, tespit edilirse kapatmaya kadar cezası var." dedi.

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