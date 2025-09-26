İSTANBUL 23°C / 17°C
  • Görüntüler büyük tepki toplamıştı! Eğlence mekanında uygunsuz gösteri yapan kişi yakalandı
Güncel

Görüntüler büyük tepki toplamıştı! Eğlence mekanında uygunsuz gösteri yapan kişi yakalandı

Fatih'te bir eğlence mekanında turistlere 'gösteri' adı altında uygunsuz hareketlerde bulunduğu belirlenen kişi, 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alındı.

26 Eylül 2025 Cuma 22:35
Görüntüler büyük tepki toplamıştı! Eğlence mekanında uygunsuz gösteri yapan kişi yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Fatih Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, eğlence mekanında turistlere yönelik yapılan uygunsuz gösterilerle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Görüntülerin kaydedildiği belirlenen Cankurtaran'daki eğlence mekanına yönelik denetimde, müşterilere nargile ve açık alkol sunumu yapıldığı belirlendi.

"MÜSTEHCENLİK" SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde turistlere yönelik uygunsuz gösteriler yaptığı tespit edilen H.Ç. (39) "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.

Sahibine toplam 120 bin 482 lira idari para cezası kesilen eğlence mekanı, ruhsatı iptal edilerek mühürlendi.

