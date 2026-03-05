İSTANBUL 13°C / 6°C
5 Mart 2026 Perşembe
  Görüntüler büyük tepki toplamıştı! Jandarma anında enseledi
Güncel

Görüntüler büyük tepki toplamıştı! Jandarma anında enseledi

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan şüpheli yakalandı.

5 Mart 2026 Perşembe 16:35
Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan bir şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Otoyol Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi. Yakalanan şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı."

