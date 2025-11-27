İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Turgay Tanrısevergil, Ses ve Görüntü Bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Turgay Tanrısevergil, evladına zarar vermeyeceğini, tutmak istediği sırada kızının merdivenlerden yuvarlandığını söyledi.



Son sözü sorulan Tanrısevergil, "Evladım canım, ciğerim, her şeyimdir. Benim 10 tane çocuğum var. Sevmesem, çocuk yapmazdım. Beraatımı talep ediyorum. Sizin adaletinize sığınıyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'da, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan baba, adliyeye sevk edildi. pic.twitter.com/0mMsLjyOsn — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 19, 2025

Hakim, "Elinde sigarayla dururken o çocuğa tekme attığın sabit. Çocuğun bir şeylere dokunduğunu söylüyorsun. Hiçbir şeye dokunmuyor. Orada tekme atıyorsun, bu kamera görüntüleriyle sabit. Artık kararı açıklıyorum." dedi.

Ardından kararı açıklayan hakim, sanık Turgay Tanrısevergil'i "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tekme attığı kızının merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada ve bazı haberlerde yayınlanmasının ardından 19 Haziran'da tutuklanan Turgay Tanrısevergil'in (35) "alt soya karşı basit yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, izlenen kamera görüntülerine göre sanık Tanrısevergil'in 3 yaşındaki kızına bina merdivenlerinde tekme attığı, çocuğun bel kısmına gelen tekmenin ardından dengesini kaybederek merdiven basamaklarından yuvarlandığı belirtiliyor. Suça konu olayın üzerinden zaman geçtiği için mağdurun vücudunda darp ve cebir izinin bulunmadığı ifade ediliyor.