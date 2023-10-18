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Görüntüler paylaşıldı: Teslim olun, buradan kaçışınız yok

Tunceli'nin Ovacık kırsalında bölücü terör örgütü üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 11:28 - Güncelleme:
Görüntüler paylaşıldı: Teslim olun, buradan kaçışınız yok
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Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Doludibek kırsalında Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu'nun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Tekbıyıkoğlu'nun "Bir tercih hakkı verdik. 'Yaşamayı tercih edin' dedik. Öldürmeyi tercih ettiler, kaybettiler" notuyla paylaştığı görüntüde, güvenlik güçlerinin "Teslim olun, Türk jandarması burada. Buradan kaçışınız yok" çağrısına, teröristlerin ateşle karşılık verdiği görülüyor.

Görüntülerde, hava destekli operasyonda güvenlik güçlerinin ormanlık arazide teknolojik imkanlardan yararlanarak ilerlediği ve silahlarıyla etkisiz hale getirilen 2 teröristin saklandığı bölgelerin imha edildiği yer alıyor.

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