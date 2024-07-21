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Güncel

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu... Sahipsiz köpeğin elini ısırdığı çocuk anlattı

Antalya'da sahipsiz köpeğin elini ısırdığı çocuk yaşadıklarını anlattı. Köpeğin mamasının değil, yere düşen mamanın ambalajını aldığını belirten çocuk, sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumlara üzüldüğünü dile getirdi.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 14:14 - Güncelleme:
Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu... Sahipsiz köpeğin elini ısırdığı çocuk anlattı
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Antalya'da beslemeye çalıştığı sahipsiz köpeğin elini ısırması sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk yaşadıklarını anlattı.

Kepez ilçesinde, 15 Temmuz'da sahipsiz köpeğin ısırmasının ardından hastaneye götürülen E.Y.C'nin tedavisi tamamlandı.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan E.Y.C, köpekleri çok sevdiğini ve olay günü de sokakta gördüğü köpeği beslemek için marketten mama aldığını söyledi.

Markette yaş mama aldığını gören bir kadının kendisine kuru mama da verdiğini belirten çocuk, "Marketten aldığım mamaları köpeğe verdim. Bana bakınca sevmek istedim, elimi uzattığımda bir anda kaptı. İlerideki bir ağabeyden yardım istedim ve hastaneye gittik." dedi.

Köpeğin mamasının değil, yere düşen mamanın ambalajını aldığını belirten çocuk, sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumlara üzüldüğünü dile getirdi.

E.Y.C. köpekleri sevdiğini ve sahiplenmek istediğini, yaşadığı olaya rağmen köpeğe kızgın olmadığını vurguladı.

Baba Ahmet C. ise olay günü oğlunun harçlığıyla mama aldığını ifade etti.

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını anlatan Ahmet C, "Oğlum köpeğin pati vermesi için elini uzattığı anda köpek yanlış algılayıp elini ısırıyor. Oğlum belediye ekibini yanına giderek köpeğin uyutulmaması ve zarar verilmemesi için defalarda ricada bulundu. Şu anda oğlum da iyi, köpek de iyi durumda." diye konuştu.

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