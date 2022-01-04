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Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türk kadınına hakaret eden 2 Suriyeli gözaltına alındı

Türk kadınına hakarette bulundukları konuşmanın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından biri İzmir'de, diğeri ise Aydın'da gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, Türkiye'ye giriş yasağı konulup, sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

DHA4 Ocak 2022 Salı 12:42 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 12:42
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Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkekle sosyal medyada yaptıkları görüntülü görüşme sırasında Türk kadınına hakaretlerde bulundu. Görüştükleri kişinin Türkiye'de yaşadıklarını hatırlatmasına rağmen bu kişiler hakaretlerini sürdürdü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, iki şüpheliden M.E.A.'yı İzmir'de, K.S.A.'yı ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler, savcını talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı da getirilen 2 şüphelinin yarın sınır dışı edilecekleri bildirildi.

  • Suriye uyruklu vatandaş
  • İl Göç İdaresi
  • hakaret

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