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Görüntüler tepki çekmişti! Akan trafikte havaya ateş açan maganda gözaltına alındı

İzmir'de, ismi açıklanmayan sürücü otomobille seyir halindeyken camdan tabancayla havaya ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Şüpheli gözaltına alındı.

DHA30 Temmuz 2020 Perşembe 16:24 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 16:24
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Kaynaklar'da onlarca aracın seyir halinde olduğu çevre yolunda otomobilinin camı açan sürücü, tabancasını çıkardı, defalarca havaya ateş açtı. Sürücü, 35 KNT 80 plakalı otomobiliyle yoluna devam etti. Olay anı, otomobilin arkasında seyreden araçta bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Yapılan çalışmayla ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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